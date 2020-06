Pascal Brodnicki żegna ojca w emocjonalnym wpisie: "Strasznie za tobą tęsknię"

Pascal Brodnicki jest bez wątpienia jednym z bardziej rozpoznawalnych kucharzy w Polsce. Choć ostatnio jest o nim znacznie ciszej, swego czasu na antenie TVN prowadził cieszący się zainteresowaniem widzów program Pascal: Po prostu gotuj! Znany ze swojego specyficznego akcentu i pozytywnej energii 43-latek prężnie działa także w mediach społecznościowych. To właśnie za pośrednictwem Facebooka w sobotę podzielił się z fanami wyjątkowo smutną wiadomością. Pogrążony w żałobie kucharz poinformował, że zmarł jego ukochany tata. Odejście ojca jest dla niego niezaprzeczalnie wielkim ciosem, o czym świadczy obszerny wpis, którym postanowił go pożegnać (pisownia oryginalna):

Nie będzie to łatwe, ale skoro zawsze nauczyłeś mnie bycia silnym, dotrę tam. Dotrę tam, ponieważ wiem, że najbardziej pragniesz dla rodziny szczęścia. Zrobię to dla ciebie, aby cię uhonorować. Jak zawsze robiłeś dla mnie wszystko - kontynuuje pod zdjęciem splecionych dłoni.

Nigdy nie mógłbym prosić o lepszego ojca. Daliście mi z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej, co pozwoliło mi stać się tym, kim jestem dzisiaj i jestem z tego dumny. Byłeś wspaniały i jestem dumny, że mogłem cię mieć za ojca, dziękuję za twoją życzliwość. Wszyscy bardzo tęsknią za tobą. Byłeś niesamowitym człowiekiem, oddanym i dostępnym dla wszystkich. Ci którzy Cię znali, będą mieć Cię w pamięci - wspomina tatę Pascal i zdradza, za co jest mu najbardziej wdzięczny: