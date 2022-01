Patryk Vega prezentuje WYTATUOWANY TORS, wsiadając do samochodu za 1,2 MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Patryk Vega wyznaje zasadę wprost odwrotną do tej, która mówi "nie ilość, lecz jakość", co znajduje odzwierciedlenie głównie w jego pracy zawodowej. Patryk Krzemieniecki , bo tak naprawdę nazywa się 45-latek, nie bez powodu został okrzyknięty najbardziej płodnym polskim reżyserem. Idący ewidentnie na rekord w produkcji filmów socjolog zapowiedział jakiś czas temu, że do 2025 roku ukaże się aż 16 (!) jego "dzieł".

Patryk, który uwielbia do swoich filmów angażować celebrytów, sam od lat walczy o to, by odbierano go jako prawowitego członka show biznesu. U reżysera wraz ze zrzuceniem 40 kilogramów pojawiła się więc ogromna słabość do luksusowych marek odzieżowych i drogich aut.