Nawrócony Patryk Vega wspomina: "Doznałem ILUMINACJI. Bóg zdjął mi zasłonę sprzed oczu"

Choć wielu chciałoby, żeby Patry Vega nieco zwolnił tempo kręcenia kolejnych produkcji filmowych, sam reżyser zapewnia, że nie ma o tym najmniejszej mowy. Jednych to rzeczywiście cieszy, bo lubią osobliwe kino Patryka, innych niekoniecznie. Mimo wszystko przyznać trzeba, że Vega dobrze wie, na co Polacy chcieliby pójść do kina. Musi być więc seks, krew i nieco patologii. Wkrótce premierę będzie miał kolejny już film Vegi - Bad Boy , opowiadający o mrocznych kulisach świata piłkarskiego. Główną rolę zagra jeden z ulubieńców reżysera, Antek Królikowski .

Patryk jako osoba głęboko wierząca wspomina bowiem, że gdy rok temu udało mu się odbić od dna, dotarło do niego, że przez ostatnich 25 lat był... w stanie hibernacji. Co więcej, powrócił do "żywych" za sprawą doznania iluminacji. To wówczas po raz pierwszy poczuł, jakie filmy powinien robić.