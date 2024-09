Paula Tumala epatuje odchudzoną sylwetką przed studiem "DDTVN". Polska Pamela Anderson?

Przeszło dekadę temu mówiła o niej cała Polska. Paula Tumala w 2013 roku dołączyła do ekipy Cleo i z dumą eksponowała swe wdzięki w ludowych strojach jako Słowianka w klipach Donatana. To właśnie ona wraz z Olą Ciupą, Zusje i kilkoma innymi dziewczynami zagrała w teledysku "My Słowianie", który wówczas bił rekordy oglądalności w sieci. Modelce dane było nawet wystąpić na eurowizyjnej scenie.