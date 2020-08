Paulina Smaszcz na leżaku z 23-letnim synem: "To cudowne, jak się DOROSŁE BYKI przytulają do matki " (FOTO)

Choć od czasu rozstania Paulina Smaszcz wpadła już w miłosne sidła tajemniczego mężczyzny imieniem Rafał , to wciąż łączy ją z byłym mężem dwóch synów: 23-letni Franciszek i 14-letni Julian . Co prawda pociechy pary od lat pozostają raczej w cieniu i nie garną się do podboju rodzimego show biznesu, jednak znani rodzice sporadycznie chwalą się wspólnymi zdjęciami z Frankiem i Julianem.

Paulina Smaszcz-Kurzajewska: mąż twierdzi, że jestem mistrzynią gaf

Co kilka lat pojawiają się doniesienia na temat tego, jak dziś wygląda Franciszek Kurzajewski . Wygląda na to, że ten moment nadszedł po raz kolejny, a wszystko za sprawą wspólnego zdjęcia, które opublikowała na Instagramie jego mama. Tym razem celebrytka pochwaliła się tym, jak odziana w czerwone bikini spędza urlop w towarzystwie przystojnego 23-latka .

"Kochana, wyglądasz jak jego trochę starsza siostra. Dobrego czasu dla Was", "A pamiętam go malutkiego w programie razem z panią, jak ten czas leci", "Przystojniak", "To cudowne, jak się dorosłe byki przytulają do matki" - czytamy.