Paulina Smaszcz o życiu z Kurzajewskim: "Nigdy nie miałam niespodzianki urodzinowej. Jak pytałam, czy mogę zrobić imprezę w domu, to słyszałam: 'Nie, bo nie lubię gości'"

No więc tak: pani Paulina miała trudne dzieciństwo więc nie za bardzo wiedziała, jak wygląda w praktyce zgrane małżeństwo. Przez lata cierpień wymarzyła sobie idealny obraz dorosłej siebie i wymarzonej rodziny. Znalazła chłopa, który JEJ do tego obrazu podpasował bo był pewnie spolegliwy, poukładany, rodzinny. Takiego chciała, czy on na 100% dostał co chciał to nie wiadomo 🤷‍♀️No ale sama mówiła, że było długo dobrze między nimi. Ona się realizowała dla idei, zarabiała sobie na tipsy, on przynosił konkretną kasę. Jak pojawiły się dzieci to wielkie zaskoczenie, że coś się zmienia. No tak, wydatki większe to i więcej trzeba pracować. Jak się komuś umyśliły te wszystkie tenisy, konie i gitary a mieszkało się w willi pod miastem to ktoś musiał przecież wozić i odbierać. Pani Paulina to typowy przykład osoby, która sobie coś wyobraziła nie mając pojęcia o realiach, a potem się złości, że nie wygląda to tak jak chciała. Nie wiem czy to narcyzm (wszyscy tak chętnie tutaj rzucają diagnozy) ale na pewno bardzo niedojrzała osobowość, która zaniedbana w dzieciństwie nigdy nie miała szansy dorosnąć.