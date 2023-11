Paulina Sykut-Jeżyna "przyłapana" na mieście z mężem, córką i plecakiem za 11 TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się w polskim show-biznesie 20 lat temu, gdy wzięła udział w castingu do drugiej edycji polsatowskiego "Idola". Choć nie udało jej się dostać do ścisłego finału, program spełnił swoje zadanie, bo otworzył Paulinie drzwi do show-biznesu. Obecnie 42-latka jest popularną prezenterką i jedną z "twarzy" Polsatu.