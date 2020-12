Perfekcyjna rodzina Małgorzaty Rozenek-Majdan w najnowszej kampanii biżuterii ZoZo design

Wyjątkową biżuterię mają na sobie zarówno Małgorzata i Radosław, jak i synowie. Stylizacja rodziny utrzymana jest w klasycznym tonie, jednak bransoletki i łańcuszki, jakie mają na sobie Majdanowie i ich dzieci, robią wrażenie. Biżuteria stanowi dopełnienie całości. Jest delikatna, ale wyrazista zarazem. Małgorzata Rozenek-Majdan prezentuje się w niej niczym hollywoodzka gwiazda. Domyślamy się jednak, że blask bijący od prezenterki to nie tylko efekt doskonale dobranej biżuterii, ale też szczęścia i wielkiej radości związanej z byciem razem. Ostatnio rodzina przechodziła trudny czas, związany z pobytem Radosława Majdana w szpitalu w związku z zakażeniem koronawirusem. Były reprezentant Polski musiał być hospitalizowany z powodu zapalenia płuc, będącego powikłaniem infekcji wirusowej. Na szczęście piłkarz szybko powrócił do zdrowia i mógł nabierać sił w otoczeniu najbliższych. Na sesji prezentuje się niezwykle szykownie!

Czas przedświąteczny to okres gorących poszukiwań wyjątkowego prezentu. By faktycznie ucieszył bliską nam osobę, powinien być dobrany do jej upodobań. A co uwielbia większość kobiet? Biżuterię! Jej nigdy nie za dużo. Jeśli więc szukamy odpowiedniego prezentu dla żony, mamy, siostry lub córki, zdecydujmy się na biżuterię ZoZo design, którą z duma nosi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dlaczego warto? To biżuteria wykonana z najwyższej jakości kamienia naturalnego, złota, srebra oraz srebra pozłacanego 2 mikronami złota, która zaprojektowana jest w niebanalny sposób i wykonana ręcznie w pracowni marki. Tu klasyczne piękno idzie w parze z aktualną modą, którą ZoZo design wyznacza.