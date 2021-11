Pete Davidson spędził 28. urodziny z Kim Kardashian i... jej matką. Robi się między nimi coraz poważniej? (FOTO)

Nie bez powodu Kim Kardashian od lat pozostaje najpopularniejszą celebrytką na świecie. 41-latka posiadła zadziwiającą wręcz zdolność do wywoływania szumu wokół siebie, przez co nie daje o sobie zapomnieć nawet na chwilę. Po oficjalnym ogłoszeniu rozwodu z Kanye Westem do przewidzenia było, że kolejny związek Kimmy będzie musiał być równie "medialny", co poprzedni. Ostatecznie wybór matki czwórki dzieci padł na naczelnego hollywoodzkiego podrywacza, Pete'a Davidsona.