Pierce Brosnan mknie na randkę z wystrojoną żoną. Są ze sobą już prawie 30 lat! (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie co prawda cicho jest o zawodowych poczynaniach Pierce'a Brosnana , lecz aktor wciąż przykuwa uwagę mediów. Tabloidy najczęściej rozpisują się o nim w kontekście wakacyjnych zdjęć, na których zawsze pokazuje się wraz z ukochaną żoną.

Kilka dni temu gwiazdora i Keely Shaye Smith dla odmiany paparazzi sfotografowali nie na plaży, a na kalifornijskich ulicach. Parę z niemal 30-letnim stażem związku "przyłapano" w drodze do jednej z najbardziej lubianych przez znane twarze włoskiej restauracji. Do Giorgio Baldi w Santa Monica zakochani przyodziali eleganckie stylizacje. Podczas gdy Pierce czarny "look" uzupełnił starannie wypastowanymi butami, jego ukochana zdecydowała się na długą, kwiecistą sukienkę z siatkowaną górą oraz wygodne baleriny. Krocząc na romantyczną kolację, 69-latek niemal cały czas trzymał 10 lat młodszą żonę się za rękę bądź otaczał ją ramieniem.