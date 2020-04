66-letni Pierce Brosnan spaceruje o lasce po dżungli. Dobrze się prezentuje? (ZDJĘCIA)

chosen1one 42 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Jak to jest, że prawdziwe gwiazdy nic nie muszą - ani udawać, ani gwiazdorzyć, ani starać się być bardziej papieskim od papieża, tylko po prostu są sobą i korona im z głowy nie spada, - a te wszystkie celebryty, psia ich m@ć, napinają się że mało im pępki nie popękają i wywołują najwyżej uśmiech politowania (。•̀ᴗ-) Ps. Brosnan is the best