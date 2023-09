Piłkarze Z NIETĘGIMI MINAMI wracają do hotelu: Lewandowski, Krychowiak, Milik... (ZDJĘCIA)

Alba 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Po raz pierwszy kibicowałam obcej drużynie. Bardzo waleczni i gdyby nie karny to dotrwali by do końca z remisem. Niech nasi biorą z nich przykład. A Grosicki wszedł na kilka minut, a był tak zmęczony jakby biegł maraton- żenada. Oj wstyd, wstyd. Bierzecie przykład z siatkarzy. Na eliminacje europejskie chcąc zabrać dodatkowo jednego siatkarza ( w razie kontuzji) decyzję musiał podjąć prezes po uzgodnieniu z władzami, ponieważ to dodatkowe koszty. I taką dyscyplinę wprowadzić piłkarzom.