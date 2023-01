Piotr Cugowski chwalił się nową ukochaną już kilka miesięcy temu! Pozowała przy nim w bikini (FOTO)

Jeszcze do niedawna mało kto wiedział, że w życiu Piotra Cugowskiego nastąpiło sporo poważnych zmian. Muzyk w 2008 roku ożenił się z dziennikarką telewizyjną Elizą, a para uchodziła za szczęśliwe małżeństwo. Trener polskiej edycji "The Voice Senior" wprowadził fanów w konsternację, gdy niedawno pozdrowił narzeczoną ze studia "Jaka to melodia?". W środę jako pierwsi poinformowaliśmy, że Piotr jest już po rozwodzie, a jego sercem zawładnęła niejaka Karolina.