Piotr Cugowski rok przed rozwodem przekonywał, że rodzina jest dla niego najważniejsza: "Niczego w moim życiu bym nie zmienił"

Anna 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Skąd ten hejt na niego? A może to żona nie chciała już dłużej być jego żoną? Rozstali się w zgodzie i nikt do nikogo nie ma żalu. Więc może on jej nie zdradził tylko po rozstaniu sobie kogoś znalazł? A, że jest gwiazdą to muszą o nim napisać i nakręcać wszystko. Dajcie spokój z tym hejtem! Kurzajewska szumnie to hejt, Cugowski spokojnie też źle! We wszystkim tylko wzajemne nakręcanie i nienawiść jakby nie było....