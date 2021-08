Piotr Metz WZIĄŁ CICHY ŚLUB z rąk Aleksandry Dulkiewicz! "Wybraliśmy Gdańsk dlatego, że jesteśmy wolnymi ludźmi"

BOLO 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zdjąłem koszulę i niedbale rzuciłem na fotel nieopodal. Zostałem w samych bokserkach Hugo Boss. Położyłem się na brzuchu. Stół do masażu był wygodny, z wieloma opcjami regulacji, miękki, ale równocześnie zapewniający stabilność. Ręce zgiąłem w łokciach i złączyłem ze sobą, położyłem na nich głowę i zamknąłem oczy. Lubę w takich chwilach dodatkowo pobudzić się wyobraźnią. To tak jak przy pocałunkach, zamknięte oczy czasem dodają tej magii. Poczułem szept Olgi do mojego ucha. Nie pamiętam, co mówiła, dałem ponieść się chwili. Poczułem jej wilgotne ręce na moim karku.... najpierw delikatnie, z czasem coraz mocniej zwinne i silne palce Olgi na przemian naprężały i rozluźniały moje mięśnie. Czasem musnęły mnie z boku, tak niby przypadkiem, ale ja czułem w tych muśnięciach zapowiedź tego, co nieuchronnie nastąpi.... Wtem zadzwonił budzik. Wyrwał mnie z błogiego snu. Było mi dobrze, ale zarazem dziwnie. Jedna kolacja z przypadkiem poznaną Olgą z Estonii a ja już o niej śnię. A tymczasem Svetlana w moim warszawskim mieszkaniu samotnie przytula się do kołdry? Co się ze mną dzieje....Za chwilę zjeżdżam windą z mojego apartamentu na najwyższym piętrze luksusowego hotelu na śniadanie, 12 pięter w dół. Jak zobaczę Olgę, zignoruję ją. Za 7 tygodni powiem "Tak" przed ołtarzem mojej kochanej wariatce Svetlanie. Nie interesują mnie inne kobiety!