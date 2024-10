Piotr Rubik szykuje się na HURAGAN na Florydzie. "Wszyscy wykupują papier toaletowy i wodę"

Ten sklep, to jest miejsce, które powinna mieć na swojej liście "must have" kazda, absolutnie kazda kobieta. Jesli potrzebujesz dobrac pierwsza bielizne, koniecznie idź do "Zawsze kobiecej", jeśli w trakcie/po ciąży, to tutaj, jak w dym, jeśli to kolejny biustonosz, ale "coś żaden nie leży dobrze", to potrzebujesz porady brafiterskiej w ZK. Rzetelność, wiedza, szacunek do klientki, wszystko w urokliwym sklepiku, w pełnym poszanowaniu intymności klientek 😃