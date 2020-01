Piotr Stramowski chwali się ekscytującym życiem z Katarzyną Warnke: "Zawsze bałem się nudy. Z nią to niemożliwe"

"To już piąty Sylwester spędzony razem, a ja wciąż mam wrażenie, że dopiero się poznajemy . Że jeszcze bardzo dużo mamy sobie do zaoferowania... I to jest piękne!" - zaczął swój post Stramowski.

Wygląda na to, że impreza się udała, bo szampańska zabawa skłoniła aktora do intymnego wyznania . W tym samym poście Stramowski podziękował żonie za kolejny wspólny rok i przyznał, że od zawsze najbardziej obawiał się rutyny . Złożył też oczywiście noworoczne życzenia fanom.

"To czego zawsze w życiu się bałem, to nudy. Z tą kobietą jest to niemożliwe. Dziękuję Ci Kasiu za to, że jesteś i że chce Ci się przełamywać ze mną te lody. A wam Moi Drodzy życzę szczęścia, miłości i zdrowia w nadchodzącym 2020! Czuję, że będzie on przełomowy pod wieloma względami" - czytamy na jego profilu.