Piotr Stramowski i jego ukochana jedzą śniadanie otuleni kocami. Romantycznie? (ZDJĘCIA)

Szczerze nie znam obydwojga. Wiem tylko tyle, że on jest aktorem a ona jego nową partnerką. Kojarzę poprzednią partnerkę. Tylko tyle. Oburza mnie to, jak łatwo w dzisiejszych czasach wylać wiadro pomyj na każdego, gdyż w mediach wielu czuje się bezkarnie. Skąd Wy ludziska wiecie jaką istotą jest jego obecna partnerka. Jak można na podstawie wyglądu kogoś oceniać. Może panu znudziła się lala, może woli zwykłą, naturalną, ciepłą kobietę, dzięki której ustatkuje się, z którą stworzą dom do którego fajnie się wraca. Znacie takie powiedzenie z ładnego a pustego talerza nikt się nie naje. Prawda stara jak świat. Znam wiele kobiet, które szukały księcia z bajki, musiał być ładniutki. Ładniutki był i co z tego, jak czar prysł gdy trzeba było iść wspólnie przez życie. Wspólne życie szybko prysło. Wielu mężczyzn też szuka księżniczek, które jak się potem często okazuje jak w powiedzeniu ładne dla kolegów. Wniosek jest taki nie ocenia się ludzi po wyglądzie. Osobiście życzę im powodzenia.