Piotr Stramowski łapie promienie słoneczne na ROMANTYCZNYM spacerze z ukochaną. Dobrana z nich para? (ZDJĘCIA)

W życiu Piotra Stramowskiego zaszło sporo zmian. Przez lata aktor tworzył piękną parę z Katarzyną Warnke, ostatecznie jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu i doszło do rozwodu. Początkowo fani pary nie mogli w to uwierzyć. Aktorzy jednak wydali oświadczenie, w którym to poinformowali, że była to bardzo trudna decyzja, jednak konieczna, aby każdy z nich mógł na nowo zacząć budować życie.