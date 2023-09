Piotr Stramowski próbował rozchmurzyć posępną ukochaną. Tak wyglądała ich randka: książka, telefon i głaskanie po głowie (ZDJĘCIA)

Emma 15 min. temu zgłoś do moderacji 17 7 Odpowiedz

Oni do siebie kompletnie nie pasują. On z natury stylowy, wyrafinowany, nawet w worku wygląda elegancko. Ona przeciwnie, nawet w sukni balowej od projektanta wygląda jak w worku, taka buraczana uroda. On powściągliwy, ona rubaszna.