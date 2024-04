Plejada gwiazd na premierze filmu "Czerwone maki". Englert posyła zblazowane spojrzenia (ZDJĘCIA)

Co roku do polskich kin trafiają różnej jakości filmy historyczne. Nie zawsze jednak ich premiery są tak wielkim wydarzeniem jak w przypadku "Czerwonych maków" . Być może dlatego, że produkcja jest reklamowana jako "pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino".

Twórcy postanowili też przynajmniej częściowo zrezygnować z nazwisk dobrze znanym Polakom. Główną rolę męską w filmie zagrał Nicolas Przygoda. 22-latek ma co prawda na koncie role w filmach i serialach, ale nie jest jeszcze powszechnie znany. To może się zmienić w najbliższych tygodniach. Oprócz Nicolasa młodsze pokolenie aktorów w filmie reprezentuje też Magdalena Żak. Do tej pory aktorka wystąpiła między innymi w serialach "Kiedy ślub?" i "Osaczony".