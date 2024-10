Po roli Romka w "Rodzinie zastępczej" zrezygnował z aktorstwa. Dziś zajmuje się czymś zupełnie innym. Co słychać u Aleksandra Ihnatowicza?

Serial "Rodzina zastępcza" był niegdyś ogromnym telewizyjnym hitem. Historię rodziny Kwiatkowskich śledziły miliony widzów, a udział w popularnej produkcji stał się trampoliną do kariery dla wielu młodych aktorów. Niektórzy z nich nadal goszczą w mediach i spełniają się jako aktorzy czy aspirujący piosenkarze.

Romek z "Rodziny zastępczej" po latach. Co słychać u Aleksandra Ihnatowicza?

Postać Romka Latosza grał do 2007 roku, a w międzyczasie pojawił się w kilku innych serialach. W pewnym momencie uznał jednak, że czas na zmianę. Odejście od aktorstwa było dla Ihnatowicza naturalnym krokiem. W jednym z wywiadów przyznał, że choć rola Romka była ważnym etapem w jego życiu, to chciał realizować się w innych dziedzinach. Po zakończeniu występów w "Rodzinie zastępczej" skupił się na pasji do informatyki i programowania.