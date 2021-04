Polacy na Oscarach: słowiański półprzykuc, przerwa na winko i Yola Czaderska-Hayek (ZDJĘCIA)

LIPIEC 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

My to tak mamy ,jak komuś źle ,dzieje się krzywda to pożałujemy nawet grosza nie poskąpimy ale/JEŚLI KTOŚ MA LEPIEJ COŚ UDA MU SIĘ ZROBIĆ TO Z ZAZDROŚCI ZGNOIMY GO WDEPCZEMY GO W BŁOTO, ZAMIAST RĘKAWY ZAKASAĆ ZĘBY ZAGRYŚĆ TO SIEDZIMY W FOTELIKU I PIWECZKO ZIELENIEJĄC Z ZAZDROŚCI