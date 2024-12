Polsat ujawnił KOLEJNĄ uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami"! To znana influencerka

Ogłoszono nową uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami". "Bardzo się cieszę"

Bardzo się cieszę, ale zanim podjęłam decyzję, musiałam się chwilę zastanowić. Tak naprawdę o wszystkim najpierw dowiedziała się moja mama, bo to do niej, jako do menadżerki, zadzwoniono z propozycją dla mnie - powiedziała wyraźnie podekscytowana.