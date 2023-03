"Polska Madeleine McCann" zmierzyła się z pytaniami "Dr. Phila". "Co zrobisz, jak przyjdą wyniki DNA?"

Pytanie❤️ 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam do was dziewczyny pytanie, jak to jest, ze niektóre kobiety nieważne co ubiorą i tak wyglądają elegancko?! Dziś na moich studiach jedna dziewczyna przyszła w crop topie, spodniach z niskim stanem podkreślających biodra i na to miała rozpięty sweter - jak to jest, ze ona wyglądała w tym bardzo szykowanie, absolutnie nie wulgarnie i ładnie a ja nawet w golfie wyglądam wyzywająco😩 mam wrażenie, ze niektórzy mogą przyjść nawet w worku na ziemniaki i wyglądać bosko. Co robię nie tak? Gdybym ubrała się jak ona to by mnie chyba wyrzucili z uczelni