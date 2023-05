Polski projektant pracujący z Paris Hilton wziął się za styl dzieci polskich gwiazd: Oliwia Bieniuk, córka Pazury. Kto ubiera się najlepiej?

Oliwa Bieniuk jest córką zmarłej aktorki Anny Przybylskiej oraz Jarosława Bieniuka . Odkąd zaczęła pojawiać się na ściankach, uraczyła nas wieloma stylizacjami. Co i nich sądzi projektant z Ibizy?

Nie dość, że Oliwia odziedziczyła po mamie urodę, to w dodatku jej styl jest absolutnie na topie. Oliwia jest fanką kolorów, oversizowych marynarek, skórzanych spodni i futerek, czyli wszystkiego, co jest modne. Zdecydowanie to jej należy się pierwsze miejsce w kategorii "dzieci polskich gwiazd" - ocenił Daniel Jacob Dali.