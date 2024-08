Ponętna Emily Ratajkowski eksponuje imponującą sylwetkę na Festiwalu Filmowym w Wenecji (ZDJĘCIA)

Magda 39 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Ja chrzanię. Ludzie. Taka się urodziła. Nie wypracowała tego. Nie zrobiła nic. Za co tu bić brawo. Jedyne jej osiągnięcie to to, że ma dobre geny i finito. Pokazuje tyłek, piersi i ładnie wygląda. No brawo. Noblistka się znalazła.