POSĘPNA Jennifer Lopez samotnie pozuje na kolejnej premierze. Zmartwieni fani: "Wygląda TAK SMUTNO" (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez i Ben Affleck po latach życia osobno postanowili dać sobie kolejną szansę i w 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Mimo że mogło się wydawać, że stara miłość nie rdzewieje, to coraz częściej do mediów przedostają się niepokojące informacje o kryzysie w ich małżeństwie. Niedawno Lopez pojawiła się sama na premierze nowego filmu "Atlas", w którym to gra główną rolę. Było to spore zaskoczenie dla fanów gwiazdy, bowiem do tej pory zazwyczaj za kulisami dopingował ją małżonek.

To jednak nie koniec niepokojących wieści, bo Daily Mail twierdzi, że małżeństwo Lopez i Afflecka faktycznie jest zagrożone, a waśnione strony stara się pogodzić Jennifer Garner, dla której ponoć jest niezwykle ważne to, by para przetrwała. Gwiazda obawia się bowiem, że jej były małżonek powróci do nałogu.

Mimo że w życiu Lopez, jak wszystko na to wskazuje, jest niezwykle gorąco, to aktorka nie może pozwolić sobie na zaszycie się w domu. Gwiazda po raz kolejny pojawiła się sama na evencie promującym "Atlas". Tym razem zaprezentowała się w białej postrzępionej kreacji z imponującym dekoltem. Mimo że kreacja przyciągała wzrok, to trudno było nie zauważyć, że na twarzy aktorki zabrakło uśmiechu. Podobnymi spostrzeżeniami podzielili się również jej fani, którzy w mediach społecznościowych nie ukrywają, że martwią się o swoją idolkę. Oprócz głosów komplementujących jej kreację i sylwetkę pojawiły się i takie, które twierdzą, że od JLo bije smutek.

Wygląda tak smutno i te oczy... mówią wszystko; Wygląda na strasznie smutną; Wygląda na naprawdę smutną; Jest smutna i chudziutka, ale wciąż przepiękna - pisali.

Jest coś na rzeczy?