Posępna Joanna Krupa skrywa się pod okularami na pół twarzy i funduje sobie mani i pedi w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Pod koniec marca wyszło na jaw to, o czy media spekulowały od miesięcy, czyli że Joanna Krupa po cichu powróciła na rynek singli. Będzie to drugi rozwód w "dorobku" najsłynniejszej Polki za oceanem. Dla dobra małej Ashy-Leigh rodzice podjęli decyzję, że rozstaną się w zgodzie i dołożą wszelkich starań, by zrekompensować jej ten niełatwy dla dziecka czas. Tego zadania nie ułatwia fakt, że Dżoana i jej niebawem już były małżonek mają kompletnie inną wizję na wychowanie 3-latki...