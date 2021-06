Poznajcie Bethanie Mattek-Sands: deblową partnerkę Igi Świątek zwaną "Lady Gagą tenisa" (ZDJĘCIA)

Tegoroczna edycja French Open trwa w najlepsze i póki co jet wyjątkowo udana dla Igi Świątek. 20-latka, której w ubiegłym roku udało się wygrać turniej, już w najbliższą środę stoczy walkę o ćwierćfinał. Iga świetnie radzi sobie także w deblu - we wtorkowe popołudnie Polka i jej partnerka Bethanie Mattek-Sands zagrają o awans do półfinału Rolanda Garrosa.