Poznajcie królową TikToka - Charli D'Amelio

Pamiętacie jeszcze czasy, gdy oburzenie wywoływały kariery zbudowane na chwaleniu się w internecie tym, co ma się w szafie? Wydają się one bardzo odległe, biorąc pod uwagę, że w 2020 roku wszystkim, czego potrzebujesz do zdobycia międzynarodowej sławy, jest ładna buzia, w miarę przyzwoite poczucie rytmu i telefon z kamerą o wysokiej rozdzielczości.