Mark Bryan - inżynier robotyki z zamiłowaniem do szpilek i spódnic (ZDJĘCIA)

Ggg 4 min. temu

Też mi sensacja. Jestem w szczęśliwym heteroseksualnym związku i mój mąż też często ubiera się w damskie ciuchy. Mówi że go to relaksuje. Mi nie przeszkadza więc o co chodzi? Ale na szczęście nie mieszkamy w Polsce bo by nas ludzie zmieszali z blotem