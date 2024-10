Prawnik ujawnia, jak Budda i Grażynka radzą sobie w areszcie. "Są objęci SZCZEGÓLNYM NADZOREM"

Budda i Grażynka zostają w areszcie

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odbyła się rozprawa, podczas której wymiar sprawiedliwości podtrzymał decyzję. Postanowiono oddalić apelację Kamila L. i Aleksandry K. W efekcie para pozostanie w areszcie aż do 11 stycznia 2025 roku. Pudelkowi udało się dotrzeć do adwokata Buddy, który wierzy, że prokuratura jeszcze zmieni zdanie, a jego klient wyjdzie na wolność.

Należy też pamiętać, że prokuratura może zmienić podjętą przez siebie decyzję, co do stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przed upływem czasu na jaki środek został zastosowany oraz zmienić go na środki wolnościowe. W tym momencie podejmujemy wszystkie możliwe działania prawne mające na celu niezwłoczne doprowadzenie do takiej zmiany - dodał Mateusz Mickiewicz w rozmowie z Pudelkiem.