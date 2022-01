Premiera "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach": Alicja Bachleda-Curuś, Mikołaj Roznerski, Katarzyna Skrzynecka... (ZDJĘCIA)

Zbliżająca się nieubłaganie piąta fala pandemii koronawirusa nie powstrzymuje celebrytów przed bywaniem na salonach. W tym miesiącu do kin weszła właśnie kolejna z rzędu (po "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" i "Gierek") "znakomita" polska produkcja, która przyciągnęła na premierę żądne blasku fleszy osobistości świata filmu. I nie tylko...

Największą gwiazdą wieczoru bez dwóch zdań była Alicja Bachleda-Curuś . Mieszkająca na co dzień w Los Angeles aktorka już od kilku dni przebywa w stolicy, gdzie ochoczo promuje najnowszy obraz ze swoim udziałem.

Odtwórczyni głównej roli wystroiła się tym razem w elegancki, czarny garnitur, do którego dobrała klasyczną, białą koszulę. Co ciekawe, na niemal identyczny look postawił ekranowy partner Alicji, Mikołaj Roznerski, zastępując koszulę białym golfem. Oprócz nich na czerwonym dywanie wypatrzeć można było między innymi Katarzynę Skrzynecką z Marcinem Łopuckim, Macieja Zakościelnego, Joannę Jarmołowicz czy Annę Lucińską.