Alicja Bachleda-Curuś macha do fanów przed studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Alicja Bachleda-Curuś zadebiutowała przed kamerami już jako nastolatka. Serca widzów skradła rolą Zosi w ekranizacji Pana Tadeusza, gdzie zagrała u boku takich gwiazd jak Bogusław Linda czy Grażyna Szapołowska. Kilka lat później aktorka otrzymała wyróżnienie, o którym marzą polskie gwiazdy i została zaangażowana do amerykańskiej produkcji.

Mimo że w amerykańskich kręgach filmowych słuch o Alicji nieco zaginął, gwiazda wciąż rezyduje w Los Angeles ze swoim już 11-letnim synkiem. Na co dzień aktorka układa sobie życie w słonecznej Kalifornii, ale co jakiś czas wraca do stolicy, gdy na horyzoncie pojawia się nowa zawodowa propozycja lub inne zobowiązania.