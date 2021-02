Alicja Bachleda-Curuś nostalgicznie o początkach kariery w USA: "BYŁAM BEZDOMNA"

Alicja Bachleda-Curuś to od lat jedna z tych gwiazd, które wytrwale walczą o prywatność. Faktem jest jednak, że jej życie cieszy się sporym zainteresowaniem mediów, a późniejsze doniesienia wzbudzają emocje. Naturalnym przedłużeniem jej kariery stał się też Instagram, na którym uchyla czasem rąbka tajemnicy, co u niej słychać.

Choć Alicja Bachleda-Curuś zasłynęła w rodzimym show biznesie rozlicznymi kreacjami aktorskimi i publicznym związkiem z Colinem Farrellem , to część internautów kojarzy ją też z faktem, że przed laty wyjechała do Stanów Zjednoczonych w nadziei na spełnienie swojego "amerykańskiego snu". Początki, jak zapewne wiemy, bywają jednak trudne.

Trzeciego stycznia oznajmiłam moim rodzicom, że wyjeżdżam. Mieliśmy bardzo bliski kontakt, ale też wiedzieli, że jak coś postanowię, to muszę to zrealizować. A że bardzo nie mogli mi pomóc, bo ich możliwości były bardzo ograniczone w sprawie przeprowadzki do Nowego Jorku, to musieli mi po prostu zaufać - wspomina po latach aktorka.