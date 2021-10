Premiera filmu "Furioza": Weronika Książkiewicz, Julia Wieniawa w swetrze, wytatuowany Mateusz Damięcki... (ZDJĘCIA)

Look 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Na palcach jednej ręki wyliczyć można kto tam wyglądał jakby naprawdę przyszedł na premierę filmu. Inni albo jak do nocnego klubu, albo na koncert rockowy, albo na wesele znajomych. Kurczę no może nie znam się, ale Ci ludzie wy godząc z domu w lustro chyba nie spoglądają, albo mają baaardzo duże zaufanie dla swoich stylistów. Słabo, średnio, Damięccy nawet spoko, Banasiukowie, a tak to lipa. 🙈