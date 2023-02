Premiera filmu "Heaven in Hell": Magdalena Boczarska z dekoltem do pępka, Sebastian Fabijański, Katarzyna Warnke... (ZDJĘCIA)

Sondaż 7 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Pytanie niezwiązane z artykułem - czy zauważacie, że ludzie coraz częściej są niemili? Ostatnio zauważam, że np. nie odpowiadają na "dzień dobry" czy są nieuprzejmi w rozmowie. Wchodzę do sklepu witam się, nikt nie odpowiada. Dwie minuty później wchodzi inny klient, jest odpowiedź na dzień dobry. Dzisiaj w urzędzie to samo - witam się, a z drugiej strony cisza i "miara" od góry do dołu. Poczułam się speszona tymi długimi sekundami ciszy, więc zaczęłam mówić po co przyszłam - tu nastąpiło przerwanie mi w pół zdania i "proszę dowód", bez przywitania czy innego wstępu. Do innych nie zauważam takiego chamskiego zachowania, więc zastanawiam się czy tylko ja tak mam i co może być tego przyczyną. Nie wyglądam anormalnie (kolorowe włosy, wyzywające ubranie itp.), staram się być miła i uśmiechnięta, a mimo to często spotykają mnie ostatnio takie sytuacje.