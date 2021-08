Premiera "The Suicide Squad": Margot Robbie w koszmarku od Chanel, wyluzowany Sylvester Stallone, zamrożona twarz Kate Beckinsale... (ZDJĘCIA)

znawcy kina 21 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

"odczarować serię splamioną przez bubel Davida Ayera" - ale wy wiecie, znawcy kina z wyprzedaży garażowej, że Ayer to bardzo dobry reżyser i scenarzysta, mający na koncie co najmniej dwa świetne filmy ("Dzień próby" i "Bogów ulicy"), a wątpliwa jakość "Suicide Squad" wynika z tego, że kiedy producenci zobaczyli jego wersję, wystraszyli się, że jest zbyt poważna i ambitna? I dlatego zdecydowali się powywalać kupę scen, dokręcając na ich miejsce inne, nie mające żadnego związku z fabułą, za to odpowiednio rozrywkowe, żeby małolaty i tacy "wyrobieni widzowie" jak wy się przypadkiem za bardzo nie zmęczyli myśleniem? I że dokładnie to samo zrobili wcześniej z "Batman vs. Superman" Zacka Snydera? Cholercia, właśnie sobie uświadomiłem, że wymagam od piszących na pudlu kompetencji i jakiejkolwiek wartości merytorycznej tego, co z siebie wydalają. Ależ ze mnie naiwniak :)