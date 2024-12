Profesor poniżał Gabrielę Muskałę na studiach. Usłyszała, że "pewnie ładnymi oczkami zamrugała i się dostała"

Gabriela Muskała to uznana polska aktorka filmowa i teatralna, ​znana m.in. z ról w takich produkcjach, jak "Wymyk" i "Moje córki krowy" . Gwiazda w pełni poświęciła swoje życie sztuce, co zaowocowało licznymi osiągnięciami. Nie zawsze jednak było łatwo.

W czasie studiów Muskała zmagała się z psychiczną przemocą w szkole teatralnej . Mimo wszelkich trudności wzmocniło to jej determinację do rozwijania się w branży. W jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała, jak odnosił się do niej jeden z profesorów.

Gabriela Muskała wspomina trudne chwile na studiach

Na warsztat wybrałam sobie, jako monolog z prozy, monolog Kaśki z "Kamienia na kamieniu" Myśliwskiego, która, jak wiemy, jest sklepową, dość otwartą dla mężczyzn, ale kochającą tylko Szymka. Pan profesor mi powiedział, że "ona jest k*rwą, ale ja jej nie dorastam do pięt" (…) i najlepiej, żebym sobie wzięła opisy przyrody, bo to jedyne, na co mnie stać z moją osobowością pudła. Profesor bardzo źle mnie traktował, mówił, że jestem "pustym pudłem", które "nie wiadomo, kto przyjął do szkoły", że pewnie "ładnymi oczkami zamrugałam i się dostałam - mówiła Gabriela Muskała w rozmowie z magazynem "Wprost".