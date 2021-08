"Projektantka" Edyta Pazura paraduje ulicą w białym dresie własnego autorstwa i z torbą Saint Laurent za 4,5 tysiąca (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że przez wiele lat Edyta Pazura pozostawała w cieniu sławniejszego męża. O ile ukochana Cezarego Pazury zawsze lubiła brylować na salonach, krakowianka wolała nie wykorzystywać swojego medialnego potencjału. Z czasem to się jednak zmieniło: matka trójki dzieci zaczęła pracować na własne nazwisko, zostając menadżerką Czarka, a także blogerką, influencerką i... projektantką ubrań.

Sezon letni Edyta Pazura wykorzystała do cna, najpierw bawiąc się z mężem i dziećmi nad Bałtykiem, żeby później przenieść się do ich luksusowej "chatki" na Mazurach. Przed powrotem do Warszawy celebrytka oprowadziła fanów po znajdującej się nad malowniczym jeziorem willi, która kilka lat temu przeszła gruntowny remont.