Edyta Pazura też została "PROJEKTANTKĄ MODY"! Jesteście chętni na dresy za 600 złotych?

Pytanko do dziewczyn które kupują od celebrytów. Bez hejtu, tylko z czystej ciekawości: jaka jest główna przyczyna, że zdarzało wam się kupić produkt od celebryty niezwiązanego z branżą modową czy kosmetyczną. Snobizm? wygląd produktu czy może jakość? BTW Też czasem chcę nagrodzić samą siebie i kupię sobie od czasu do czasu jakiś gadżet czy to portfel czy torebkę markową. Chcę się wtedy poczuć wyjątkowo i wybieram lepsze marki, .Ale najważniejsze są w tym wszystkim design, jakość no i oczywiście rozsądna cena. Marki jakie wópwczas wybieram to takie które mają jakieś znaczenie na rynku, jakąs tradycję. Ma to po cześci pewien związek ze snobizmem, jakimś prestiżem. Ale nie bardzo rozumiem jak się ma do prestiżu kupowianie łaszków, pierdół od typowego celebryty, który jest małżonkiem kogoś tam, gwiązdą TV show czy innych badziewi. Wyjaśni ktos?