Lubicie jej styl?

W czwartek pilna celebrytka po raz kolejny została przyłapana przez paparazzi, gdy cała w skowronkach opuszczała budynek w towarzystwie współprowadzącego. Znana z dbałości i swój elegancki wizerunek 49-latka jak zwykle postawiła na "dopieszczony" look: do szarych spodni w kant Rusin dobrała pasującą bluzkę w poziome paski, na którą narzuciła długi, beżowy płaszcz. Dopełnieniem ekstrawaganckiej stylizacji była torebka Prady za 7 tysięcy i gwiazdorskie okulary. Po pożegnaniu się z Piotrkiem Kinia wsiadła do swojego wartego 300 tysięcy Porsche Panamera i* czym prędzej pognała do domu.*