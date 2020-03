Kinga Rusin w rękawiczkach odjeżdża spod studia śniadaniówki porsche za 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH

49-latka ze względu na natłok obowiązków zmuszona była jednak szybko otrząsnąć się z amerykańskiego snu, który przyszło jej przeżyć w Los Angeles i powrócić do pracy. Obecnie regularnie możemy podziwiać jej dziennikarskie umiejętności na antenie TVN-u.

Ostatnio paparazzi "przyłapali" ją pod budynkiem studia Dzień Dobry TVN. Mama Poli i Igi, tak jak sfotografowany kilka dni temu Filip Chajzer, zdecydowała się zadbać o swoje bezpieczeństwo i mimo zbliżającej się wielkimi krokami wiosny, nie zrezygnowała z rękawiczek. Kindze towarzyszył jej programowy kolega i wieloletni przyjaciel, Piotr Kraśko. W odróżnieniu od Rusin, dziennikarz zrezygnował z jakichkolwiek mogących go chronić przed zarażeniem koronawirusem atrybutów. Po pożegnaniu się z Piotrkiem zapobiegliwa Kinia wsiadła do swojego wartego 300 tysięcy Porsche Panamera i czym prędzej pognała do domu.