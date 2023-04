Przed laty podbiła serca widzów jako Pamela Marszałek z "Miodowych lat". Jak dziś wygląda Agnieszka Różańska? (ZDJĘCIA)

Serial "Miodowe lata" jest dziś przez wielu uznawany za niemal kultowy. Przygody rodziny Krawczyków i zaprzyjaźnionego z nimi małżeństwa Norków wspomina się do dziś, a serię w czasach emisji śledziły miliony widzów. Jego bohaterowie zyskali tym samym nie tylko ogólnopolską rozpoznawalność, lecz także szansę, aby skutecznie wykorzystać zyskane 5 minut.

"Miodowe lata" nie ograniczały się oczywiście do historii wspomnianych bohaterów i w scenariuszu znalazło się miejsce dla wielu innych postaci, których odtwórcy do dziś pracują w szeroko pojętym show biznesie. Przed laty na planie słynnej produkcji pracowała też Agnieszka Różańska, która wcielała się w rolę żony prezesa Jana Marszałka. On nazywał ją swoim "tygryskiem", ona jego - "kłapouszkiem".