Przedstawiciel Justina Biebera zapewnia, że muzyk NIE BIERZE narkotyków. "Te doniesienia są ŻENUJĄCE"

Facetowi odebrano beztroskie dzieciństwo, a wy się dziwicie, że w tak młodym wieku wygląda na ciągle zmęczonego. Na dodatek niespełna dwudziestolatek był otoczony przez rekiny szołbiznesu, które mają straszne charaktery, z reguły i z zasady. I jako nastolatek był eksploatowany do granic możliwości, a na dodatek stracił już na zawsze jakąkolwiek prywatę. Koncerty , TV, Gazety, Fani. Latają za nim z fleszami non stop. To nie jest jak u nas, że podstawią kilka osób pod dzień dobry TVN. Tam fani koczują pod domami gwiazd, idą za nimi do sklepów, do restauracji. Nie da się wyść na miasto pooddychać powietrzem, usiąść w parku na trawie i nikt się na Ciebie nie lampi. Nie ma tak, że tylko osiem godzin dziennie jest rozpoznawalny od Pon. do Piątku, a w weekend chill. Nie. Każde jego wyjście jest stresem, mniejszym lub większym, ale jednak. Jest to podejrzewam z czasem bardzo niekomfortowe. A na samym końcu HEJT. Każdy nastolatek ciężko by to znosił. Można pisać i pisać. Po prostu trzeba pomyśleć czasem, i tyle. I zrozumieć w jakim świecie facet żyje.