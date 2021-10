Przejęta Sandra Kubicka wspiera Barona przed ekranem telewizora: "KRZYCZĘ, PŁACZĘ I PRZEŻYWAM"

Kiedy jednak nie są obok siebie, zakochani robią wszystko, by okazać swoje wsparcie na odległość. Jako oddana fanka swojego ukochanego Sandra nie opuszcza żadnego odcinka "The Voice of Poland", gdzie Baron po raz kolejny zasiada w fotelu jurorskim. Udział 37-latka w programie wywołuje u Kubickiej skrajne reakcje, które w szale porównuje do...stereotypowych wahań emocjonalnych u kobiet podczas zespołu napięcia przedmiesiączkowego: