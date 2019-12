Przeszłość 25-letniego KOCHANKA Madonny ujawniona. Młodzieniec chce "zmieniać świat dzięki sztuce"...

Tym razem za instrument do rozpętania afery posłużył jej 25-letni Ahlamalik Williams - członek grupy tanecznej towarzyszącej jej podczas najnowszej trasy koncertowej Madame X. W ostatnią sobotę para została przyłapana na balkonie hotelu w Miami , na którym młodzieniec z wyraźną konsternacją wymalowaną na twarzy obejmował uśmiechniętą od ucha do ucha Madonnę . Internauci prędko skojarzyli, że Williams jest tym samym tancerzem, na którego kroczu gwiazda twerkowała przed kilkoma tygodniami w umieszczonym na Instagramie nagraniu i tak powstały plotki o ich rzekomym romansie.

Zachodnie media, rzecz jasna, rzuciły się od razu na profile społecznościowe tancerza, aby wydobyć z nich co ciekawsze informacje. Jak podaje Daily Mail, Williams urodził się w kwietniu 1994 roku, co czyni go jedynie dwa lata starszym od córki Madonny - Lourdes. Dorastał w Kalifornii i uczęszczał do liceum Monterey Trail niedaleko Sacramento. Jego ojciec jest emerytowanym marynarzem natomiast jego matka skończyła studia na wydziale prawa - również w Sacramento. Po zakończeniu edukacji Ahlamalik dołączył do produkowanego przez Cirque du Soleil widowiska poświęconego twórczości Michaela Jacksona.