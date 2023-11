PRZYGNĘBIONA Deynn przemierza ulice Warszawy w "porszaku" za MILION! Plotki o kryzysie się potwierdzą? (ZDJĘCIA)

Ekshibicjonistyczna forma funkcjonowania biznesu większości polskich influencerów zakłada niestety, że ich fani będą mieli dostęp do ich życia prywatnego, nawet gdy rzeczona "gwiazda" by sobie tego nie życzyła. Plotki o momentach kryzysowych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać w porę stłumione, w takim środowisku rozchodzą się z prędkością błyskawicy. I tak pożywkę pod internetową debatę po raz kolejny zapewnili Deynn i Daniel Majewski, których burzliwa relacja niejednokrotnie trafiała już do tabloidowych nagłówków. Teraz ponownie zebrano dowody mające świadczyć o tym, że w raju wcale nie jest tak pięknie, jak mogłoby się wydawać.