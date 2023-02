Przyjaciele i bliscy żegnają Leonarda Pietraszaka na mszy żałobnej: Wanda Majerówna, Marian Opania, Magdalena Zawadzka... (ZDJĘCIA)

Lady 28 min. temu zgłoś do moderacji 33 0 Odpowiedz

Zawsze jak oglądam zdjęcia z pogrzebów znanych ludzi zawsze mam pewien niesmak co do strojów w jakich na nie przychodzą „gwiazdy”- są idiotyczne, jakby szli na spacer z psem lub śmieci wyrzucić, kto tych ludzi wychował ? Ubranie się stosownie do sytuacji jest oznaką szacunku do uczestników danego wydarzenia.